Viavi Solutions Aktie

Viavi Solutions

WKN DE: A14XLZ / ISIN: US9255501051

27.01.2026 07:01:06

Ausblick: Viavi Solutions zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Viavi Solutions wird am 28.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,188 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Viavi Solutions 0,040 USD je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Viavi Solutions in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 34,88 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 365,3 Millionen USD im Vergleich zu 270,8 Millionen USD im Vorjahresquartal.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 8 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,671 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,150 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt von insgesamt 1,38 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 1,08 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Viavi Solutions Inc

mehr Nachrichten

Analysen zu Viavi Solutions Inc

mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel

Viavi Solutions Inc 17,00 1,80% Viavi Solutions Inc

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen in Grün -- ATX schließt stabil -- DAX beendet Handel etwas höher
Die Börsen in Fernost verzeichnen am Dienstag Zuwächse. Der heimische Aktienmarkt fiel am Montag zum Handelsschluss an die Nulllinie zurück. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich etwas höher.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

