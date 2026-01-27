Viavi Solutions Aktie
WKN DE: A14XLZ / ISIN: US9255501051
|
27.01.2026 07:01:06
Ausblick: Viavi Solutions zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Viavi Solutions wird am 28.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Die Schätzungen von 7 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,188 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Viavi Solutions 0,040 USD je Aktie eingenommen.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Viavi Solutions in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 34,88 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 365,3 Millionen USD im Vergleich zu 270,8 Millionen USD im Vorjahresquartal.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 8 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,671 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,150 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt von insgesamt 1,38 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 1,08 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Viavi Solutions Inc
|
07:01
|Ausblick: Viavi Solutions zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
06.08.25
|Ausblick: Viavi Solutions stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Viavi Solutions Inc
Aktien in diesem Artikel
|Viavi Solutions Inc
|17,00
|1,80%