Ausblick: Viavi Solutions zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Viavi Solutions wird am 28.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,188 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Viavi Solutions 0,040 USD je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Viavi Solutions in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 34,88 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 365,3 Millionen USD im Vergleich zu 270,8 Millionen USD im Vorjahresquartal.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 8 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,671 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,150 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt von insgesamt 1,38 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 1,08 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at