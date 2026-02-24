24.02.2026 07:01:06

Ausblick: VICI Properties gewährt Anlegern Blick in die Bücher

VICI Properties wird am 25.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

9 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,696 USD aus. Im letzten Jahr hatte VICI Properties einen Gewinn von 0,580 USD je Aktie eingefahren.

14 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 3,42 Prozent auf 1,01 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 976,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,75 USD, gegenüber 2,56 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 17 Analysten auf durchschnittlich 3,99 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 3,85 Milliarden USD generiert wurden.

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
