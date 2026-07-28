Ausblick: VICI Properties legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

VICI Properties stellt am 29.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

9 Analysten schätzen im Schnitt, dass VICI Properties im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,713 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,820 USD je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal soll VICI Properties nach den Prognosen von 15 Analysten 1,04 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 3,75 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,00 Milliarden USD umgesetzt worden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,95 USD, gegenüber 2,61 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 18 Analysten auf durchschnittlich 4,16 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 4,01 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at