29.10.2025 07:01:06
Ausblick: VICI Properties legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
VICI Properties wird am 30.10.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.
9 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,689 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,700 USD je Aktie erzielt worden.
13 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 998,9 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 3,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 964,7 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Für das Fiskaljahr rechnen 9 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,72 USD im Vergleich zu 2,56 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 17 Analysten durchschnittlich bei 3,99 Milliarden USD, gegenüber 3,85 Milliarden USD im vorigen Jahr.
