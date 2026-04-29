|
29.04.2026 07:01:06
Ausblick: VICI Properties stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
VICI Properties wird am 29.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
9 Analysten schätzen im Schnitt, dass VICI Properties im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,707 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,510 USD je Aktie gewesen.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 13 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 3,05 Prozent auf 1,01 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 984,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Für das Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,86 USD im Vergleich zu 2,61 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 16 Analysten durchschnittlich bei 4,12 Milliarden USD, gegenüber 4,01 Milliarden USD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEZB, Fed und Tech-Bilanzen im Mittelpunkt: Wall Street im Plus -- ATX schließt leichter -- DAX letztlich in Grün -- Asiens Börsen schlussendlich mehrheitlich in Rot
Der heimische Leitindex tendierte am Donnerstag abwärts. Der deutsche Leitindex erzielte währenddessen Gewinne. Der Dow zeigt sich im Donnerstagshandel von seiner freundlichen Seite. Die asiatischen Börsen weisen am Donnerstag vermehrt negative Vorzeichen aus.