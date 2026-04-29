29.04.2026 07:01:06

Ausblick: VICI Properties stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

VICI Properties wird am 29.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

9 Analysten schätzen im Schnitt, dass VICI Properties im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,707 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,510 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 13 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 3,05 Prozent auf 1,01 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 984,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,86 USD im Vergleich zu 2,61 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 16 Analysten durchschnittlich bei 4,12 Milliarden USD, gegenüber 4,01 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

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