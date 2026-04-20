Vicor Aktie
WKN: 881341 / ISIN: US9258151029
|
20.04.2026 07:01:06
Ausblick: Vicor mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Vicor wird am 21.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.
4 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,374 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,060 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend erwarten 4 Analysten einen Zuwachs von 16,37 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 109,4 Millionen USD gegenüber 94,0 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Die Erwartungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,72 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 2,61 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 554,2 Millionen USD, gegenüber 407,7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Vicor Corp.
|
07:01
|Ausblick: Vicor mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
18.02.26
|Ausblick: Vicor präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
20.10.25
|Ausblick: Vicor stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Vicor Corp.
Aktien in diesem Artikel
|Vicor Corp.
|182,85
|-0,84%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen in Grün
Die Börsen in Fernost nehmen zum Wochenbeginn Fahrt auf.