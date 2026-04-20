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WKN: 881341 / ISIN: US9258151029

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20.04.2026 07:01:06

Ausblick: Vicor mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Vicor wird am 21.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,374 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,060 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 4 Analysten einen Zuwachs von 16,37 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 109,4 Millionen USD gegenüber 94,0 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,72 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 2,61 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 554,2 Millionen USD, gegenüber 407,7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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