Ausblick: Vicor präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Vicor wird am 19.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 4 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,436 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Vicor 0,230 USD je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz gehen 4 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 107,8 Millionen USD aus – eine Steigerung von 12,07 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Vicor einen Umsatz von 96,2 Millionen USD eingefahren.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 4 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 2,16 USD je Aktie, gegenüber 0,140 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 4 Analysten durchschnittlich bei 453,2 Millionen USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 359,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at