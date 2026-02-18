Vicor Aktie
WKN: 881341 / ISIN: US9258151029
|
18.02.2026 07:01:06
Ausblick: Vicor präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Vicor wird am 19.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 4 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,436 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Vicor 0,230 USD je Aktie erwirtschaftet.
In Sachen Umsatz gehen 4 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 107,8 Millionen USD aus – eine Steigerung von 12,07 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Vicor einen Umsatz von 96,2 Millionen USD eingefahren.
Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 4 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 2,16 USD je Aktie, gegenüber 0,140 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 4 Analysten durchschnittlich bei 453,2 Millionen USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 359,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Vicor Corp.
|
18.02.26
|Ausblick: Vicor präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
20.10.25
|Ausblick: Vicor stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Vicor Corp.
Aktien in diesem Artikel
|Vicor Corp.
|131,30
|-0,27%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWall Street tiefer -- ATX letztlich schwächer -- DAX schlussendlich leichter -- Nikkei beendet Handel in Grün - Chinas Börsen ruhen
Der heimische Aktienmarkt notierte am Donnerstag tiefer. Auch der DAX verzeichnete Verluste. Die Wall Street zeigt sich mit Verlusten. Der japanische Aktienmarkt präsentierte sich am Donnerstag gut behauptet.