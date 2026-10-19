Vicor Aktie
WKN: 881341 / ISIN: US9258151029
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19.10.2026 07:01:06
Ausblick: Vicor stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Vicor wird am 20.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,32 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Vicor ein EPS von 0,630 USD je Aktie vermeldet.
Den Umsatz betreffend erwarten 4 Analysten einen Zuwachs von 69,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 187,0 Millionen USD gegenüber 110,4 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,94 USD, gegenüber 2,61 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 5 Analysten auf durchschnittlich 634,4 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 407,7 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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