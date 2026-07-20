Ausblick: Vicor zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Vicor wird am 21.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,652 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 28,35 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,910 USD je Aktie erzielt worden waren.

In Sachen Umsatz gehen 4 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 138,4 Millionen USD aus – eine Steigerung von 44,06 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Vicor einen Umsatz von 96,1 Millionen USD eingefahren.

4 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 3,04 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 2,61 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 596,2 Millionen USD, gegenüber 407,7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at