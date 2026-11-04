Vicore Pharma Aktie
WKN DE: A14W4W / ISIN: SE0007577895
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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: Vicore Pharma legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Vicore Pharma lässt sich am 05.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Vicore Pharma die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,513 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,480 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite soll Vicore Pharma 3 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 1,0 Millionen SEK verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 36,84 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Vicore Pharma 0,8 Millionen SEK umsetzen können.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -1,845 SEK, gegenüber -1,990 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 2,9 Millionen SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,8 Millionen SEK erwirtschaftet wurden.
Redaktion Finanzen.net
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