Ausblick: Vicore Pharma stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Vicore Pharma lässt sich am 27.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Vicore Pharma die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,455 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,400 SEK je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Vicore Pharma in dem im Dezember abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 84,31 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 0,8 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel waren noch 5,1 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 5 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -1,787 SEK je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren -1,230 SEK je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 6 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 2,6 Millionen SEK, gegenüber 109,4 Millionen SEK im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at