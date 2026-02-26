Vicore Pharma Aktie
WKN DE: A14W4W / ISIN: SE0007577895
|
26.02.2026 07:01:06
Ausblick: Vicore Pharma stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Vicore Pharma lässt sich am 27.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Vicore Pharma die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.
2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,455 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,400 SEK je Aktie erzielt worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Vicore Pharma in dem im Dezember abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 84,31 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 0,8 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel waren noch 5,1 Millionen SEK in den Büchern gestanden.
Die Erwartungen von 5 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -1,787 SEK je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren -1,230 SEK je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 6 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 2,6 Millionen SEK, gegenüber 109,4 Millionen SEK im Fiskalvorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Vicore Pharma Holding AB
|
26.02.26
|Ausblick: Vicore Pharma stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
12.02.26
|Erste Schätzungen: Vicore Pharma mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Vicore Pharma Holding AB
Aktien in diesem Artikel
|Vicore Pharma Holding AB
|0,93
|-3,01%