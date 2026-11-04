Vicore Pharma Aktie
WKN DE: A42DDX / ISIN: US92581R1041
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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: Vicore Pharma stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Vicore Pharma lädt am 05.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.
4 Analysten schätzen im Schnitt, dass Vicore Pharma für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,523 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,500 USD je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 3 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 37,50 Prozent auf 0,1 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 0,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Für das Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,898 USD im Vergleich zu -2,030 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich bei 0,3 Millionen USD, gegenüber 0,4 Millionen USD ein Jahr zuvor.
Redaktion Finanzen.net
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