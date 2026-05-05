Vicore Pharma Aktie
WKN DE: A14W4W / ISIN: SE0007577895
|
05.05.2026 07:01:06
Ausblick: Vicore Pharma stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Vicore Pharma wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.
2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Vicore Pharma im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,480 SEK je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,480 SEK je Aktie gewesen.
Das vergangene Quartal soll Vicore Pharma mit einem Umsatz von insgesamt 0,5 Millionen SEK abgeschlossen haben – das erwarten 2 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,9 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren, um 46,07 Prozent verringert.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 6 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -1,900 SEK je Aktie, gegenüber -1,990 SEK je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 6 Analysten durchschnittlich bei 8,0 Millionen SEK. Im Vorjahr waren 3,8 Millionen SEK erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Vicore Pharma Holding AB
|
07:01
|Ausblick: Vicore Pharma stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
21.04.26
|Erste Schätzungen: Vicore Pharma stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
26.02.26
|Ausblick: Vicore Pharma stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
12.02.26
|Erste Schätzungen: Vicore Pharma mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Vicore Pharma Holding AB
Aktien in diesem Artikel
|Vicore Pharma Holding AB
|0,91
|0,11%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWeiter keine Lösung des Nahost-Konflikts im Blick: ATX-Anleger dürften Vorsicht walten lassen -- DAX tiefer erwartet -- Handel in Hongkong mit Verlusten - Feiertag in China und Japan
Mit Vorsicht dürfte der heimische Aktienmarkt den Dienstagshandel begrüßen. Der deutsche Aktienmarkt wird schwächer erwartet. Am Dienstag dominieren in Fernost die Bären.