Ausblick: Victorias Secret gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Victorias Secret präsentiert in der am 05.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.01.2026 endete.

10 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,52 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,33 USD erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend erwarten 9 Analysten einen Zuwachs von 5,99 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 2,23 Milliarden USD gegenüber 2,11 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartungen von 10 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 2,74 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 2,05 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 9 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 6,52 Milliarden USD, gegenüber 6,23 Milliarden USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at