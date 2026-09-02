Ausblick: Victorias Secret legt Quartalsergebnis vor

Victorias Secret wird am 03.09.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.07.2026 abgelaufen ist.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 11 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,774 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Victorias Secret 0,200 USD je Aktie erwirtschaftet.

9 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,62 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 11,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,46 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

11 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 4,67 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 1,93 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 7,14 Milliarden USD, gegenüber 6,55 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at