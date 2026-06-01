Ausblick: Victorias Secret präsentiert Quartalsergebnisse

Victorias Secret lädt am 02.06.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.04.2026 endete.

10 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,316 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,020 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 9 Analysten einen Zuwachs von 12,43 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 1,52 Milliarden USD gegenüber 1,35 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,48 USD im Vergleich zu 1,93 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 9 Analysten durchschnittlich bei 6,96 Milliarden USD, gegenüber 6,55 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at