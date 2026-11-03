Victory Capital a Aktie
WKN DE: A2JDX0 / ISIN: US92645B1035
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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: Victory Capital A gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Victory Capital A lädt am 04.11.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Die Prognosen von 6 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,99 USD je Aktie gegenüber 1,11 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 4 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 12,33 Prozent auf 411,2 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 366,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Für das Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 8,03 USD im Vergleich zu 4,08 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich bei 1,66 Milliarden USD, gegenüber 1,32 Milliarden USD ein Jahr zuvor.
Redaktion Finanzen.net
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