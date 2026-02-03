Ausblick: Victory Capital A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Victory Capital A lädt am 04.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

7 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 1,66 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 41,88 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 1,17 USD je Aktie erzielt worden waren.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 5 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 58,92 Prozent auf 373,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Victory Capital A noch 234,8 Millionen USD umgesetzt.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 7 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 6,24 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 4,38 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt von insgesamt 1,30 Milliarden USD aus, im Gegensatz zu 912,0 Millionen USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at