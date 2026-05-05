Ausblick: Victory Capital A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Victory Capital A lädt am 06.05.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzungen von 7 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,63 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,960 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Victory Capital A soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 365,0 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 5 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 62,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 224,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Die Erwartungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 6,84 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 4,08 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 6 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1,49 Milliarden USD, gegenüber 1,32 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at