Victory Capital a Aktie
WKN DE: A2JDX0 / ISIN: US92645B1035
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05.05.2026 07:01:06
Ausblick: Victory Capital A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Victory Capital A lädt am 06.05.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Die Schätzungen von 7 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,63 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,960 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Victory Capital A soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 365,0 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 5 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 62,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 224,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Die Erwartungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 6,84 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 4,08 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 6 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1,49 Milliarden USD, gegenüber 1,32 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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