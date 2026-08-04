Ausblick: Victory Capital A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Victory Capital A wird am 05.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Prognosen von 7 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,79 USD je Aktie gegenüber 0,680 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Victory Capital A soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 386,1 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 5 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 355,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Der Ausblick von 7 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 7,48 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 4,08 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 6 Analysten auf durchschnittlich 1,59 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,32 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at