Ausblick: Viemed Healthcare öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Viemed Healthcare lädt am 03.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,120 USD aus. Im letzten Jahr hatte Viemed Healthcare einen Gewinn von 0,080 USD je Aktie eingefahren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Viemed Healthcare in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 23,69 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 78,0 Millionen USD im Vergleich zu 63,1 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Insgesamt erwarten 2 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,455 USD je Aktie, gegenüber 0,370 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 2 Analysten durchschnittlich auf 317,3 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 270,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at