03.03.2026 07:01:06

Ausblick: Viemed Healthcare veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Viemed Healthcare wird am 04.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

2 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,125 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,100 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten ein Plus von 28,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 77,7 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 60,7 Millionen USD umgesetzt.

3 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,397 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren 0,280 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 272,0 Millionen USD, gegenüber 224,3 Millionen USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at

