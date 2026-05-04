Ausblick: Viemed Healthcare zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Viemed Healthcare wird am 05.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Viemed Healthcare im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,090 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,060 USD je Aktie gewesen.

2 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 25,82 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 59,1 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Viemed Healthcare für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 74,4 Millionen USD aus.

Für das Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,480 USD im Vergleich zu 0,370 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich bei 315,5 Millionen USD, gegenüber 270,3 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at