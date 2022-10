Ausblick: ViewRay zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

ViewRay lässt sich am 01.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird ViewRay die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offenlegen.

6 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,137 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,150 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

6 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 25,0 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 30,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 19,2 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,574 USD im Vergleich zu -0,670 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich bei 98,9 Millionen USD, gegenüber 70,1 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at