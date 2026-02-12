Vijaya Diagnostic Centre Aktie
WKN DE: A3C9EY / ISIN: INE043W01024
|
12.02.2026 07:01:06
Ausblick: Vijaya Diagnostic Centre legt Quartalsergebnis vor
Vijaya Diagnostic Centre stellt am 13.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,92 INR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Vijaya Diagnostic Centre noch 3,42 INR je Aktie eingenommen.
Das vergangene Quartal soll Vijaya Diagnostic Centre im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 1,98 Milliarden INR abgeschlossen haben – das erwarten 8 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,69 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 17,00 Prozent gesteigert.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 10 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 17,98 INR, gegenüber 13,95 INR je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt 7,97 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 6,81 Milliarden INR generiert worden waren.
