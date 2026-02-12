Vijaya Diagnostic Centre Aktie

WKN DE: A3C9EY / ISIN: INE043W01024

12.02.2026 07:01:06

Ausblick: Vijaya Diagnostic Centre legt Quartalsergebnis vor

Vijaya Diagnostic Centre stellt am 13.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,92 INR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Vijaya Diagnostic Centre noch 3,42 INR je Aktie eingenommen.

Das vergangene Quartal soll Vijaya Diagnostic Centre im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 1,98 Milliarden INR abgeschlossen haben – das erwarten 8 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,69 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 17,00 Prozent gesteigert.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 10 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 17,98 INR, gegenüber 13,95 INR je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt 7,97 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 6,81 Milliarden INR generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

Vijaya Diagnostic Centre Limited Registered Shs 144A Reg S 992,00 -1,74% Vijaya Diagnostic Centre Limited Registered Shs 144A Reg S

Börse aktuell - Live Ticker

Nach US-Inflationsdaten: ATX tiefrot -- DAX legt zu -- Wall Street etwas fester erwartet -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich vor dem Wochenende schwach. Der deutsche Leitindex nimmt Anlauf für die 25.000-Punkte-Hürde. Die Wall Street dürfte sich zum Wochenschluss etwas erholen. Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchten am Freitag Verluste.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

