Ausblick: Viking stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Viking wird am 14.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

Im Schnitt gehen 16 Analysten von einem Verlust von -0,112 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,240 USD je Aktie erzielt worden.

12 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,01 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 12,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 897,1 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Die Erwartungen von 19 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 3,33 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,59 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 15 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 7,37 Milliarden USD, gegenüber 6,50 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at