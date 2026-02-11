Ausblick: Viking Therapeutics gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Viking Therapeutics wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

17 Analysten schätzen im Schnitt, dass Viking Therapeutics für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,897 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,320 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal soll Viking Therapeutics nach den Prognosen von 13 Analysten im Schnitt 0,0 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht genau dem Vorjahreswert. Damals waren ebenfalls 0,0 Millionen USD umgesetzt worden.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 16 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -2,722 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch -1,010 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 16 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 0,0 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 0,0 Millionen USD waren.

