Viking Therapeutics Aktie

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WKN DE: A12GD6 / ISIN: US92686J1060

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28.04.2026 07:01:06

Ausblick: Viking Therapeutics mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Viking Therapeutics präsentiert in der am 29.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Die Schätzungen von 17 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,976 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,410 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 12 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 0,0 Millionen USD aus – das entspräche genau dem Umsatz des Vorjahresviertels, in dem 0,0 Millionen USD in den Büchern standen.

Für das Fiskaljahr rechnen 19 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -4,011 USD, gegenüber -3,190 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 17 Analysten durchschnittlich auf 0,0 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 0,0 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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