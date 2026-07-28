Ausblick: Viking Therapeutics stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Viking Therapeutics lässt sich am 29.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Viking Therapeutics die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

In Sachen EPS gehen 18 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -1,233 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Viking Therapeutics noch -0,580 USD je Aktie verloren.

13 Analysten gehen im Schnitt von einem Umsatz von 0,0 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein identischer Umsatz von 0,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 19 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -4,751 USD, wohingegen im Vorjahr noch -3,190 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 16 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 0,0 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 0,0 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at