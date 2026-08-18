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WKN DE: A40ANH / ISIN: BMG93A5A1010

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18.08.2026 07:01:06

Ausblick: Viking zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Viking präsentiert am 19.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Prognosen von 19 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,26 USD je Aktie gegenüber 0,990 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 15 Analysten ein Plus von 13,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 2,14 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,88 Milliarden USD umgesetzt.

Die Erwartungen von 22 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,34 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 2,59 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 18 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 7,41 Milliarden USD, gegenüber 6,50 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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