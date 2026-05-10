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WKN DE: A0YJNB / ISIN: CA92707Y1088

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10.05.2026 07:01:06

Ausblick: Village Farms präsentiert Quartalsergebnisse

Village Farms veröffentlicht am 11.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,024 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Village Farms -0,060 USD je Aktie verloren.

Das vergangene Quartal soll Village Farms mit einem Umsatz von insgesamt 47,8 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 3 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 77,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 37,97 Prozent verringert.

Die Erwartungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,181 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,270 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 4 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 239,9 Millionen USD, gegenüber 215,9 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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