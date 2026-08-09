Ausblick: Village Farms stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Village Farms präsentiert in der am 10.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,015 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Village Farms 0,240 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 3 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 6,01 Prozent auf 56,3 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 59,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,158 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,270 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 242,9 Millionen USD, gegenüber 215,9 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at