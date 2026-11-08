Village Farms Aktie

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WKN DE: A0YJNB / ISIN: CA92707Y1088

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08.11.2026 07:01:06

Ausblick: Village Farms stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Village Farms lässt sich am 09.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Village Farms die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,053 USD gegenüber 0,080 USD im Vorjahresquartal.

3 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 3,54 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 66,7 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Village Farms für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 64,4 Millionen USD aus.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 4 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,180 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,270 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich auf 242,6 Millionen USD, gegenüber 215,9 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net

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