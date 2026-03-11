Ausblick: Village Farms zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Village Farms wird am 12.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,043 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,080 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten ein Minus von 35,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 53,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 82,6 Millionen USD umgesetzt.

Insgesamt erwarten 4 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,200 USD je Aktie, gegenüber -0,320 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 4 Analysten durchschnittlich auf 219,3 Millionen USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 336,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

