Ausblick: Vimian Group Registered legt Quartalsergebnis vor

Vimian Group Registered präsentiert in der am 12.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

5 Analysten schätzen im Schnitt, dass Vimian Group Registered im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,021 EUR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,270 SEK je Aktie gewesen.

Basierend auf den Einschätzungen von 5 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 108,0 Millionen EUR erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 1,21 Milliarden SEK im Vorjahresquartal.

Insgesamt erwarten 6 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,082 EUR je Aktie, gegenüber 0,420 SEK je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 6 Analysten durchschnittlich auf 424,3 Millionen EUR fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 4,29 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at