Vimian Group AB Registered Shs Aktie
WKN DE: A3CSG7 / ISIN: SE0015961982
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28.04.2026 07:01:06
Ausblick: Vimian Group Registered präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Vimian Group Registered lädt am 29.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.
4 Analysten schätzen im Schnitt, dass Vimian Group Registered im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,026 EUR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,090 SEK je Aktie gewesen.
Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 5 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 113,2 Millionen EUR für Vimian Group Registered, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 1,21 Milliarden SEK erzielt wurde.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,108 EUR aus, während im Vorjahreszeitraum 0,660 SEK vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 463,2 Millionen EUR in den Büchern stehen werden, gegenüber 4,70 Milliarden SEK im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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