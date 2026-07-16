Vimian Group AB Registered Shs Aktie

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WKN DE: A3CSG7 / ISIN: SE0015961982

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16.07.2026 07:01:06

Ausblick: Vimian Group Registered präsentiert Quartalsergebnisse

Vimian Group Registered lässt sich am 17.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Vimian Group Registered die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

4 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,027 EUR gegenüber 0,170 SEK im Vorjahresquartal.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 5 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 117,9 Millionen EUR für Vimian Group Registered, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 1,14 Milliarden SEK erzielt wurde.

Für das Fiskaljahr rechnen 7 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,101 EUR im Vergleich zu 0,660 SEK im Vorjahr. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 471,7 Millionen EUR, gegenüber 4,70 Milliarden EUR im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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