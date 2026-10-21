Vimian Group AB Registered Shs Aktie
WKN DE: A3CSG7 / ISIN: SE0015961982
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21.10.2026 07:01:06
Ausblick: Vimian Group Registered zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Vimian Group Registered öffnet am 22.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 5 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,023 EUR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Vimian Group Registered 0,140 SEK je Aktie erwirtschaftet.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 5 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 116,2 Millionen EUR, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 1,16 Milliarden SEK erzielt wurde.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 7 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,105 EUR prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,660 SEK je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 477,0 Millionen EUR umgesetzt werden sollen, gegenüber 4,70 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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