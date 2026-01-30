Vinati Organics Aktie
WKN DE: A2PZPY / ISIN: INE410B01037
|
30.01.2026 07:01:06
Ausblick: Vinati Organics vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Vinati Organics gibt am 31.01.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
4 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 11,35 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 9,04 INR je Aktie erzielt worden.
Die Schätzungen von 10 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 5,66 Milliarden INR – ein Plus von 8,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Vinati Organics 5,22 Milliarden INR erwirtschaften konnte.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 46,08 INR, wohingegen im Vorjahr noch 39,09 INR vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 12 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 24,60 Milliarden INR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 22,38 Milliarden INR waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Vinati Organics Ltd Registered Shs
|
30.01.26
|Ausblick: Vinati Organics vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
04.11.25
|Ausblick: Vinati Organics zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
13.08.25
|Ausblick: Vinati Organics gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
Analysen zu Vinati Organics Ltd Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Vinati Organics Ltd Registered Shs
|1 523,95
|1,83%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen freundlich ins Wochenende -- US-Börsen letztlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Freitag zu. An der Wall Street ging es abwärts. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.