WKN DE: A2PZPY / ISIN: INE410B01037

30.01.2026 07:01:06

Ausblick: Vinati Organics vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Vinati Organics gibt am 31.01.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

4 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 11,35 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 9,04 INR je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 10 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 5,66 Milliarden INR – ein Plus von 8,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Vinati Organics 5,22 Milliarden INR erwirtschaften konnte.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 46,08 INR, wohingegen im Vorjahr noch 39,09 INR vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 12 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 24,60 Milliarden INR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 22,38 Milliarden INR waren.

Redaktion finanzen.at

