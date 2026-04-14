Ausblick: Vince öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Vince präsentiert am 15.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.01.2026 beendeten Jahresviertel.

1 Analyst schätzt, dass Vince für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,020 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -2,240 USD je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Vince in dem im Januar abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,27 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 83,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 80,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Gewinn je Aktie von 0,240 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren -1,510 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten im Durchschnitt 299,7 Millionen USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 293,5 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at