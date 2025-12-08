Ausblick: Vince stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Vince lässt sich am 09.12.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Vince die Bilanz zum am 31.10.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 0,130 USD. Dies würde einer Verringerung von 61,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Vince 0,340 USD je Aktie vermeldete.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 0,90 Prozent auf 80,9 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 80,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr beläuft sich die Schätzung von 1 Analyst auf einen Gewinn je Aktie von 0,010 USD, gegenüber -1,510 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt 294,7 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 293,5 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at