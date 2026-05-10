Vinci Partners Investments Aktie
WKN DE: A2QNED / ISIN: KYG9451V1095
|
10.05.2026 07:01:06
Ausblick: Vinci Partners Investments präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Vinci Partners Investments wird am 11.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 3 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,10 BRL je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Vinci Partners Investments 0,150 USD je Aktie eingenommen.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 3 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 269,9 Millionen BRL, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 40,1 Millionen USD erzielt wurde.
5 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 5,05 BRL je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,610 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 1,14 Milliarden BRL, gegenüber 175,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Vinci Partners Investments Limited Registered Shs -A-
|
07:01
|Ausblick: Vinci Partners Investments präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
26.04.26
|Erste Schätzungen: Vinci Partners Investments zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
03.03.26
|Ausblick: Vinci Partners Investments stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
17.02.26
|Erste Schätzungen: Vinci Partners Investments präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Vinci Partners Investments Limited Registered Shs -A-
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen mit leichterer Tendenz ins Wochenende -- US-Börsen schließen höher -- Asiens Börsen machen letztlich Verluste
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben am Freitag nach. Die Wall Street legte am Freitag zu. Die Börsen in Fernost verzeichneten zum Wochenende rote Vorzeichen.