Ausblick: Vinci Partners Investments präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Vinci Partners Investments wird am 11.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,10 BRL je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Vinci Partners Investments 0,150 USD je Aktie eingenommen.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 3 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 269,9 Millionen BRL, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 40,1 Millionen USD erzielt wurde.

5 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 5,05 BRL je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,610 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 1,14 Milliarden BRL, gegenüber 175,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at