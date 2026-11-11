Vinci Partners Investments Aktie
WKN DE: A2QNED / ISIN: KYG9451V1095
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11.11.2026 07:01:06
Ausblick: Vinci Partners Investments präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Vinci Partners Investments lädt am 12.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.
Die Schätzungen von 3 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,57 BRL je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Vinci Partners Investments 0,140 USD je Aktie eingenommen.
Die Umsatzschätzungen von 3 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 324,1 Millionen BRL, was einem Umsatz von 44,3 Millionen USD im Vorjahresviertel gegenübersteht.
Insgesamt erwarten 4 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 5,00 BRL je Aktie, gegenüber 0,610 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 5 Analysten durchschnittlich auf 1,17 Milliarden BRL fest. Im Vorjahr waren noch 175,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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