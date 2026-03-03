Vinci Partners Investments Aktie

Vinci Partners Investments für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QNED / ISIN: KYG9451V1095

03.03.2026 07:01:06

Ausblick: Vinci Partners Investments stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Vinci Partners Investments präsentiert in der am 04.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,26 BRL je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,000 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 3 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 282,4 Millionen BRL, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 42,1 Millionen USD erzielt wurde.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 4,22 BRL, gegenüber 0,400 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 889,3 Millionen BRL geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 111,4 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Vinci Partners Investments Limited Registered Shs -A- 12,04 1,26%

