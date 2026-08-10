Ausblick: Vinci Partners Investments zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Vinci Partners Investments wird am 11.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 3 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,08 BRL je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Vinci Partners Investments 0,190 USD je Aktie erwirtschaftet.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 3 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 291,1 Millionen BRL, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 42,5 Millionen USD erzielt wurde.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,02 BRL, während im vorherigen Jahr noch 0,610 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,16 Milliarden BRL umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 175,0 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at