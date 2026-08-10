Vinci Partners Investments Aktie
WKN DE: A2QNED / ISIN: KYG9451V1095
|
10.08.2026 07:01:06
Ausblick: Vinci Partners Investments zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Vinci Partners Investments wird am 11.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 3 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,08 BRL je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Vinci Partners Investments 0,190 USD je Aktie erwirtschaftet.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 3 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 291,1 Millionen BRL, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 42,5 Millionen USD erzielt wurde.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,02 BRL, während im vorherigen Jahr noch 0,610 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,16 Milliarden BRL umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 175,0 Millionen USD waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Vinci Partners Investments Limited Registered Shs -A-
|
07:01
|Ausblick: Vinci Partners Investments zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
27.07.26
|Erste Schätzungen: Vinci Partners Investments präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
10.05.26
|Ausblick: Vinci Partners Investments präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
26.04.26
|Erste Schätzungen: Vinci Partners Investments zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
03.03.26
|Ausblick: Vinci Partners Investments stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
17.02.26
|Erste Schätzungen: Vinci Partners Investments präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)