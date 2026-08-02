Viper Energy Incorporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A41F4Y / ISIN: US64361Q1013
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02.08.2026 07:01:06
Ausblick: Viper Energy legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Viper Energy wird am 03.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 15 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,790 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Viper Energy 0,280 USD je Aktie eingenommen.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 12 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 124,79 Prozent auf 645,2 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 287,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 14 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 2,56 USD je Aktie, gegenüber -0,480 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 13 Analysten durchschnittlich bei 2,30 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 1,35 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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