Ausblick: Viper Energy Partners LP Partnership Units legt Quartalsergebnis vor

Viper Energy Partners LP Partnership Units wird sich am 01.08.2022 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2022 beendeten Quartals äußern.

Die Prognosen von 11 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,379 USD. Dies würde einem Zuwachs von 321,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Viper Energy Partners LP Partnership Units 0,090 USD je Aktie vermeldete.

Die Schätzungen von 10 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 218,7 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 91,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 114,2 Millionen USD in den Büchern standen.

Für das Fiskaljahr erwarten 13 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,59 USD im Vergleich zu 0,580 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 11 Analysten durchschnittlich bei 826,2 Millionen USD, gegenüber 504,9 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at