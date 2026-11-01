Viper Energy Incorporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A41F4Y / ISIN: US64361Q1013
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01.11.2026 07:01:06
Ausblick: Viper Energy stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Viper Energy veröffentlicht am 02.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
17 Analysten schätzen, dass Viper Energy für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,693 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,520 USD je Aktie erwirtschaftet.
Viper Energy soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 625,2 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 13 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 59,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 393,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 15 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,88 USD, während im vorherigen Jahr noch -0,480 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,51 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 1,35 Milliarden USD waren.
Redaktion Finanzen.net
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