Ausblick: Vipshop stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Vipshop lässt sich am 21.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Vipshop die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Im Durchschnitt erwarten 9 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 4,56 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,510 USD je Aktie vermeldet.

Die Umsatzschätzungen von 10 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 26,55 Milliarden CNY, was einem Umsatz von 3,61 Milliarden USD im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 16 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 17,78 CNY, gegenüber 1,97 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 19 Analysten im Durchschnitt 107,88 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 14,73 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at