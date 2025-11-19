Ausblick: Vipshop stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Vipshop wird am 20.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Prognosen von 8 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 2,91 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Vipshop noch ein Gewinn pro Aktie von 0,280 USD in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 9 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 21,07 Milliarden CNY für Vipshop, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 2,88 Milliarden USD erzielt wurde.

Die Prognosen von 18 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 17,32 CNY, gegenüber 1,99 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 21 Analysten durchschnittlich 107,14 Milliarden CNY im Vergleich zu 15,07 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

